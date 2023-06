Temi sociali e considerazioni sulla contemporaneità nel velato ma intenso Espressionismo di Franco Carletti

(Di venerdì 30 giugno 2023) Tutto ciò che circonda l’essere umano nel contesto del periodo storico in cui vive, non può non avere una forte influenza anche sugli artisti che si trovano a dover essere interpreti e al tempo stesso narratori delle paure, dei disagi, della maniera di affrontare contesti esistenziali complessi e spesso difficili da decifrare; il modo in cui avviene questa interiorizzazione degli ambitiin cui si sviluppa la vita dipende dalla sensibilità e dalla scelta stilistica di ciascun creativo, esprimendo dunque in modo più o meno chiaro ciò che colpisce l’interiorità. Dall’intimismo della forma indefinita fino allo sguardo ironico e irriverente di alcuni stili figurativi, passando per la forza espressiva di chi dà la priorità al sentire senza ripudiare l’osservare, ogni linguaggio è funzionale a lasciare all’eternità dell’arte pensieri e punti di vista sugli ...

... diritti e responsabilità, nel momento in cui questo governo ha deciso di aprire una ... usando sovente una retorica violenta sucomplessi ma affrontabili con semplici regole, come hanno ...... come è possibile ciò Non si può certamente dire che le risposte, per la complessità dei... Non si può negare che, oggi, in tanti e larghissimi strati, la scuola non viene più colta nella ......fino a 3 milioni annuali ed evitare così tagli dolorosi in particolare sui servizie BMS. ... Su questi duedaremo battaglia con le nostre proposte in consiglio comunale e organizzeremo ...

Nominati due nuovi coordinatori comunali del Mpa a Catania: Alberghina e Nicotra CataniaToday

L'economista, ex senatore del Pd presenta a HuffPost il suo nuovo programma di educazione finanziaria, promosso dall'Università Cattolica di Milano: ..."Pina Alberghina e Giuseppe Nicotra assumono il compito di coordinare il partito a Catania in questa fase che ci porterà ai congressi del movimento. Un partito che sta organizzando e rinnovando la sua ...