(Di venerdì 30 giugno 2023) Il primo passo è stato fatto. Lafiscale del governo è stata approvata in Commissione finanze della Camera. Un passaggio che ha introdotto diverse novità. L?ultima...

"Dopo 50 anni con l'approvazione del mio emendamento frutto di tre anni di battaglie leper metà (ndr: acconto di novembre) si pagheranno a consuntivo el'anno successivo al reddito di riferimento dichiarato". A dirlo con non poca soddisfazione è Alberto Gusmeroli, il ...Dopo ben 50 anni lenon saranno più pagate in anticipo ma parte a consuntivo etutte".Leo lavora su un fisco meno invadente: "e ritenute dimezzate"

Tasse rateizzate agli autonomi e meno imposte sulle tredicesime, ecco cosa cambia con la riforma

Il primo passo è stato fatto. La riforma fiscale del governo è stata approvata in Commissione finanze della Camera. Un passaggio che ha introdotto diverse novità.Delega in Aula il 10 luglio, l'ok definitivo dopo l'estate. Leo: "Un passo avanti per la riforma". Nodo superbollo ...