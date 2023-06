Taranto | 35enne morto folgorato Stava provando a montare un climatizzatore

(Di venerdì 30 giugno 2023) Accaduto nel quartiere Paolo VI dinelle scorse ore. Un operaio di 35 anniunin balcone di un edificio. Per cause da dettagliare è stato colpito dalla scossa elettrica ed è. L'articolo un proviene da Noi Notizie..

Lo stupefacente è stato inviato al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacente del Comando Provinciale Carabinieri diper i successivi accertamenti. Il, fatta salva la presunzione di ......arrestato dai Carabinieri Cronaca [ 20/06/2023 ] Sono Sindaco: ospite questa sera il Primo ... 'Società sana, non abbiamo necessità di vendere nessuno' Sport [ 20/06/2023 ] Prisma, nuovo ...Lo stupefacente è stato inviato al Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacente del Comando Provinciale Carabinieri diper i successivi accertamenti. Il, fatta salva la presunzione di ...

Taranto: Tragedia a Paolo VI, 35enne muore folgorato Blunote

Aveva messo in piedi un'attività di spaccio di droga "itinerante", per questo un 35enne è stato arrestato dai militari ... Sostanze Stupefacente del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per i ...MASSAFRA – Continuano i servizi preventivi e repressivi dei Carabinieri della Compagnia di Castellaneta finalizzati a contrastare, nello specifico, il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti n ...