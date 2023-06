Taragna | pizzoccheri | gnocchi ripieni | pesce fritto e capù | le sagre di luglio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sono numerose leorganizzate in Bergamasca nel mese di. Fra gli appuntamenti spiccano laFest a Roncola San Bernardo, la sagra deia Sovere, la sagra degliad Albino, la sagra deia Parre e la sagra dela Sarnico. Il calendario è pieno di proposte golose: su Bergamonews trovate tutti gli appuntamenti, consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci le iniziative promosse in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione. BERGAMO Sino al 2a Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrà “?????? ?? ????????”. Orari: da mercoledì a sabato dalle 19 alle 24; domenica dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 24. Per prenotare il tuo ...