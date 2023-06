Tamponamento tra quattro auto a Torre Boldone | lunghe code dalla Valle Seriana

(Di venerdì 30 giugno 2023) IL TRAFFICO. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 e ha bloccato per tutta la mattinata la viabilità da e per la Val. Due ambulanze sul posto ma non ci sarebbero feriti gravi.

E proprio a causa della coda conseguente , si è verificato untre auto all'intersezione con via Giulio Delser. In questo secondo incidente, una donna è rimasta ferita ed è stata ...a catena ad Ancona nel corso della mattinata di venerdì 30 giugno: tre le persone rimaste ferite,cui due bambini. Lo scontro ha avuto luogo lungo la Statale 16 "Adriatica", all'...Traffico in tilt, con lunghe code dalla Valle Seriana in direzione Bergamo, a causa di unauto avvenuto nella mattinata di oggi (venerdì 30 giugno) intorno alle 7,30 a Torre Boldone. A rimanere coinvolte sono stati tre veicoli sulla strada provinciale 35, che porta dal ...

Problemi alla viabilità. Anche una terza persona in ospedale Traffico in tilt attorno alle 12:00 lungo la statale Adriatica nei pressi dello stabilimento Angelini dove si è verificato un tamponamento ...