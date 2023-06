Talidomide | il farmaco tedesco provoca disabilità | esplode lo scandalo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il. Il contergan e il distaval. Che ai millennians non diranno niente, ma a chi ha qualche anno in più evocano paure d'altri tempi. D'altri anni. I Cinquanta e i Sessanta. C'è anche un'espressione, i “talidomidici”, che sta a indicare quelle quasi settecento persone nate in Italia con gravi difformità agli arti (intorno ai 10mila i casi accertati nel mondo) perché le loro madri, durante la gravidanza, avevano assunto un, brevettato nel 1954 dalla casa farmaceutica tedesca Chemie Grünenthal, per ridurre le nausee e i fastidi della gestazione. Funzionava no, il. O meglio per funzionare funzionava (pure meglio dei barbiturici che allora erano l'unica alternativa), però il suo principio attivo poteva avere effetti collaterali molto seri sui feti e sugli embrioni. Venne ritirato dal commercio alla fine del ...

