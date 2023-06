Taglio dei parlamentari inutile | ecco perché la Camera spende più di prima

(Di venerdì 30 giugno 2023) La spesa per vitalizi e pensioni supera quella per gli stipendi. E aumentano anche i costi del ristorante

I medici hanno riscontrato ferite da arma daal collo, all'addome e alla schiena della ragazza. Sono inoltre stati eseguitiprelievi per i successivi esami tossicologici. Intanto gli ......è affidata ad una sporadica incursione e questa è una scelta sicuramente precisa ma a doppio:...sacrificato in favore di una sobrietà di intenti che si rispetta nelle ottime caratterizzazioni...... ha una politica pubblica in cui affronta tutte le priorità in tema di scrofe e suini, impegnandosi a garantire alle scrofe un futuro senza gabbie, l'assenza didella coda edenti e la ...

Pnrr: il Comune di Firenze fa ricorso al Tar sul taglio dei fondi al ... Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il Comune di Firenze ha depositato il ricorso al Tar del Lazio contro il decreto che taglia i 55 milioni di euro, sui 200 totali necessari per i lavori dello stadio Artemio Franchi. Nelle argomentazio ...