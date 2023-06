Taekwondo | Dennis Baretta | “Il Gp di Roma e l’oro di Cracovia mi hanno fatto svoltare Punto a Los Angeles 2028”

(Di venerdì 30 giugno 2023) La consapevolezza di. Dopo i quarti di finale ottenuti al Grand Prix didell’inizio del mese di giugno evinto qualche giorno fa ai Giochi Europei di, il talento delitaliano – classe 2004 – è pronto a sbocciare definitivamente. Intervistato da OA Sport, il giovane azzurro, protagonista nelle categorie di peso -63 kg e -68 kg, ha parlato di ciò che è successo negli ultimi trenta giorni proiettandosi anche sul futuro e su un sogno chiamato Los, a, durante i Giochi Europei è arrivato un oro che stavi cercando. Come ti senti?“Sono molto felice di aver conquistatoagli European Games. E’ una gara importante con una vetrina ...

Il programma delnon è ancora terminato, ma il presidente Angelo Cito può già ritenersi ... Quattro medaglie, a cominciare dall'oro del diciottenneBaretta per proseguire con l'argento ...Il consueto palcoscenico dell'Arena di Krynica - Zdroj ha regalato anche oggi grandissimi incontri diad altissimo livello. Per l'Italia, dopo lo splendido oro conquistato daBaretta ...Nella categoria - 63kgBarretta conquista la medaglia d'oro regalando all'Italia la prima gioia nel. L'azzurro ha sconfitto 2 - 0 in finale il croato Lovre Brecic. ...

Taekwondo, Denis Baretta: "Il Gp di Roma e l'oro di Cracovia mi hanno fatto svoltare. Punto a Los Angeles 2028" OA Sport

Importante affermazione per il lottatore di Borgo Sabotino, Dennis Baretta. Dopo l’oro ai campionati europei juniores nel 2021 di taekwondo, il giovane talento pontino ho trionfato ai Giochi Europei d ...Era il 15 novembre 2021 quando salì all'attenzione con la conquista di uno splendido oro nei -63kg ai campionati europei juniores di Sarajevo. A distanza di quasi due anni, il funambolo ...