Tabellone WTA Eastbourne 2023 | Garcia guida il seeding | Giorgi vicina a Jabeur

(Di venerdì 30 giugno 2023) È stato pubblicato ufficialmente ilprincipale del WTA 500 di, classico evento sull’erba inglese di cui Carolinesarà la prima testa di serie. Tra le favorite anche Jessica Pegula, Maria Sakkari ed Ons, quest’ultima in rotta di collisione con Camila. COPERTURA TV MONTEPREMIPRINCIPALE WTA 500FINALE Keys vs (9) Kasatkina SEMIFINALI Keys b. (5) Gauff 6-3 6-3 (9) Kasatkina b.6-2 7-5 QUARTI DI FINALE Keys b. Martic 6-4 6-1 (5) Gauff b. (3) Pegula 6-3 6-3b. Ostapenko 7-6(8) rit. (9) Kasatkina b. (2)6-2 2-1 rit. SECONDO TURNO Keys b. Wang 6-2 7-6(3) Martic b. (8) Haddad Maia 6-4 3-2 ret. (3) Pegula b. Osorio 6-2 1-6 6-3 (5) Gauff b. ...

Disco rosso per Camila Giorgi in semifinale al500 di Eastbourne . La tennista maceratese ha ceduto in due set a Daria Kasatkina , numero 9 del, con il punteggio di 2 - 6. 5 - 7. Se nel primo parziale, la differenza tra le due atlete ...... Marta Kostyuk e Anhelina Kalinina, oggi rispettivamente 40 e 47 del ranking, come testimonial ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022Tennis NewsTennis Non solo ilmaschile di Wimbledon ma in queste ore è stato sorteggiato anche ilfemminile del terzo tanto atteso Slam dell'anno. Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e la ...

Il tabellone femminile di Wimbledon 2023 Ubitennis

Lucia Bronzetti raggiunge la sua prima finale sull'erba in carriera al WTA 250 di Bad Homburg. La tennista romagnola avrebbe dovuto affrontare la numero uno del mondo Iga Swiatek, il primo per la pola ...Trevisan al secondo turno potrebbe trovare Iga Swiatek LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sono 7 le azzurre in gara nel tabellone principale ...