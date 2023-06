Tabellone Wimbledon 2023 femminile | Swiatek numero uno | sette azzurre al via

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ildiper quanto riguarda il torneo: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Igae Aryna Sabalenka sono le prime due teste di serie di unche vede tra le prime giocatrici del seeding anche la detentrice del titolo, ovvero la kazaka Elena Rybakina. Sono benleal via, con Lucrezia Stefanini che ha brillantemente superato le qualificazioni e si è aggiunta a Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Sara Errani, Jasmine Paolini e Martina Trevisan.PRIMO TURNO PARTE ALTA (1)vs ZhuTrevisan vs Sorribes Tormo Parry vs (WC) ...