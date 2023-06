Sviluppo | investimenti per le imprese | avviso della Regione Campania da 110 milioni di euro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Fino al prossimo 12 settembre 2023, le grandi, piccole e medie, insediate in, possono presentare domanda, per accedere ad un contributo a fondo perduto (tra il 40% e il 60%) per programmi di investimento da un minimo 2 ad un massimo di 34, grazie al Bando “Aiuti allevolti al sostegno e all’attrazione diper il rafforzamentostruttura produttiva“. Sono tre le possibili tipologie di investimento previste dal Bando:produttivi; progetti di ricerca e; piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori. Infatti, è stato proprio l’assessore regionale alle Attività Produttive, Antonio ...

... Microsoft ha effettuato ingentinell'acquisizione di studi di produzione di ... è fondamentale dare priorità al controllo della qualità e concedere ai team diil tempo necessario. ...... basato sui pilastri delloeconomico, deglie del commercio, della transizione verso l'energia verde, della migrazione e dei contatti interpersonali'. Sostengono 'la ripresa del ...... basato sui pilastri delloeconomico, deglie del commercio, della transizione energetica verde, della migrazione e dei contatti interpersonali, e sostiene la ripresa del ...

Sviluppo, investimenti per le imprese: avviso della Regione ... Il Denaro

Frasson e Martini: «Investimenti per 70 milioni di euro, oculata gestione dei costi, lo stesso livello della qualità dei servizi erogati, tariffe basse. Tracciata la via per un modello di sviluppo sos ...Google avrebbe interrotto lo sviluppo di Project Iris, il progetto che puntava a realizzare nuovi occhiali per la realtà aumentata per raccogliere l'eredità dei Google Glass ...