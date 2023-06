Superbike | GP Gran Bretagna 2023 | Rea batte Razgatlioglu nella FP1 | Bautista insegue

(Di venerdì 30 giugno 2023) Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Donington Park. Il padrone di casa ha timbrato un perentorio 1:27.627 in sella alla sua Kawasaki ed è così riuscito a precedere il turco Toprak(Yamaha) per 52 millesimi. Terzo posto inatteso per il tedesco Philipp Oettl (Ducati, a 10.30), appena davanti ai britannici Alex Lowes (Kawasaki, quarto a 0.230) e Bradley Ray (Yamaha, quinto a 0.430). Lo spagnolo Alvaro, dominatore della stagione con 14 vittorie su 15 gare disputate, ha concluso in settima posizione con la sua Ducati a 0.516 dal leader. Il Campione del Mondo, che in classifica generale ha un vantaggio di ben 87 punti su, ha preceduto il compagno ...

Risultati Prove Libere 1Round Donington Risultati Prove Libere 2Round Donington Dopo le 16...parte integrante deiPremi delle due classi. Ad oggi, Pirelli vanta giù un'esperienza pluriennale come fornitore unico per tutte le classi del Campionato Mondiale Motul Fime ora ...Nel weekend dei motori di Sky spazio anche per le due ruote, con il mondialeche sbarca a Donington per il Round diBretagna , sesto appuntamento della stagione, live su Sky Sport ...

Superbike oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma TV8 e Sky OA Sport

Il sei volte campione del mondo detta il passo nella sessione che apre il weekend di casa Il Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2023 scende in pista a Donington Park per la FP1 del Round Prosecc ...SBK Gp Donington FP1 - Il primo turno del Gran Premio di Donington della Superbike 2023 si chiude con il miglior tempo di Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki, su un tracciato a tratti umido ma non ...