Sul mio peso commenti morbosi La confessione di Costanza Caracciolo sulla diastasi

(Di venerdì 30 giugno 2023) In una recente intervistaha risposto alle critiche degli hater sul suo fisico e ha confessato di avere laaddominale

L'infioratatema della pace, organizzata per i Santi patroni di Roma, Pietro e Paolo, ispira le parole di Francesco dei saluti del post Angelus, quando ringraziando la proloco della capitale, il Papa parla ...... colpito da altri pezzi che la giovanissima artista aveva pubblicato sui social eproprio ... "Dopo tanta sperimentazione, abbiamo trovato un ritmo euforico che suonava proprio come ilcuore". ...Scrisse ilnomefondo della piscina vuota. Scrisse 'Spagna', non 'Ivana'. Fu il primo di tanti segnali rivelatori, capii che avrei sofferto e la chiusi lì'. Ivana Spagna, lo scherzo a Tale e ...

Costanza Caracciolo rivela: «Soffro di diastasi addominale, ma sul mio peso ho letto commenti morbosi» Corriere della Sera

La cantante, che ha dichiarato di voler devolvere il ricavato ai comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione, venerdì 30 giugno si esibirà nella prima di tre serate in Piazza San Marco Questa se ...La compagnia di Mara Terzi incontra il Corpo di Ballo del Teatr alla Scala a Castelnuovo del Garda: in programma numeri della tradizione iberica e il Bolero di Ravel ...