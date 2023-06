Sul Mes rinvio di 4 mesi | il governo se la prende comoda e rimanda la ratifica

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 giugno 2023) Ancora quattro. Sulladel Mes la maggioranza decide dire tempo. I gruppi che rappresentano i partiti dihanno infatti presentato la sospensiva per non procedere all’esame del ddl che prevede il voto sulladel Mes per un periodo di quattro. L’annuncio, nell’Aula della Camera, è arrivato da Andrea Di Giuseppe, esponente di Fratelli d’Italia. La discussione generale sul ddl didel Mes è iniziata a Montecitorio e sono iscritti a parlare solamente deputati di opposizione, con l’aggiunta – appunto – di Di Giuseppe. Non è previsto l’intervento di esponenti della Lega o di Forza Italia. Proprio da Forza Italia è stato spiegato che l’intervento di Di Giuseppe è a nome di tutta la maggioranza: gli azzurri sono presenti in Aula ...