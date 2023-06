Sui rifiuti Gualtieri scarica le colpe su Raggi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una città di nuovo piena di spazzatura. Con la raccolta deiche procede a rilento e circa la metà dei mezzi fuori uso. Per il sindaco di Roma, Roberto, la colpa è dei pochi mezzi che circolano: gli operatori ci sono, ma non bastano i mezzi in sostanza. Per l’assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, il problema non riguarda gli impianti, ma i mezzi. E cosìse la prende con una “flotta vecchissima” che “per anni nessuno ha rinnovato”. La colpa sarebbe esclusivamente delle amministrazioni precedenti, in sostanza. Ma siamo sicuri che le cose siano andate esattamente così? Il problema non sembra, in realtà, quello della mancanza dei mezzi. Tanto che molto spesso capita di vederli fermi, nei depositi, perché non sanno dove portare ida raccogliere. Ne è un esempio la situazione del settimo ...