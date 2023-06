Sui migranti Meloni tradita dai suoi alleati | Polonia e Ungheria le voltano le spalle

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il tavolo suiin Ue salta. E la colpa è dei leader sovranisti, quellidel governo italiano guidato da Giorgia. Sono infatti stati i premier di, Mateusz Morawiecki e Viktor Orban, a bloccare l’intesa sul patto sui. A loro le regole proposte non piacciono e, in particolare, sono contrari alla ricollocazione obbligatoria o alla compensazione economica a carico dei Paesi che si oppongono. Niente intesa, quindi, condai. Si rompe l’asse dei Conservatori, conche si oppone alla linea diha provato a mediare, ma è rimasta insieme alla maggioranza ...

E' saltata l'intesa sulla questionea Bruxelles, dopo che per tutta la sera Polonia e Ungheria hanno tenuto sotto scacco il Consiglio europeo. I rispettivi presidenti, Mateusz Morawieski e Viktor Orban , hanno infatti detto "no"...... figlio didello Sri Lanka, vive con la madre. I due sarebbero stati soli in casa. Il ... Secondo quanto emerso, il 17enne frequentava brutti giri, forse di spaccio, e non faceva mistero...In cambio di una maggiore cooperazione da parte degli Stati africani sugli attraversamenti irregolari erimpatri dei, l'UE potrebbe offrire 'un uso strategico delle forme di migrazione ...

Niente intesa in Ue sui migranti: il governo Meloni tradito dai suoi alleati di Polonia e Ungheria, che si oppongono alle nuove regole.Al via a Palermo da domenica 2 luglio la rassegna teatrale l'Arte della Democrazia, prodotta da Raizes Teatro e diretta da Alessandro Ienzi, avvocato palermitano, attore e fondatore di Raizes, compagn ...