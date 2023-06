Stellantis - Nuovo accordo per materie prime | cobalto e nichel dalla Norvegia

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 30 giugno 2023)continua a sottoscrivere accordi per assicurarsi forniture stabili diper batterie. Il gruppo ha firmato un contratto vincolante con l'azienda mineraria Kuniko per acquistare nei prossimi nove anni il 35% del solfato diproveniente da progetti esplorativi in. Cluster minerario. In parallelo,ha raggiunto unper sottoscrivere un aumento di capitale di Kuniko: grazie a un investimento di 5 milioni di euro otterrà il 19,9% dell'azienda mineraria e il diritto alla nomina di un consigliere di amministrazione. I fondi saranno utilizzati per permettere l'avanzamento dei progetti di esplorazione di Kuniko sui metalli per le batterie. "Stiamo intraprendendo un percorso ambizioso per ...