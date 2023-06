Steinmann | ' Così funziona il potere in Russia' Perché Putin è in difficoltà

La7.it - Il presidente russo Vladimir Putin indebolito dal colpo di mano di Prigozhin e della brigata Wagner Per il giornalista Lucaè una possibilità. "E' la prima volta che la massima ......come in Medioriente , a partire dal Libano e dalla Siria, nazioni alla ricerca di un cammino di pace. Lucaritorna nel paese monferrino, dopo la precedente visita a luglio 2022, per ..., che peso avrà quanto accaduto in Russia Dal punto di vista simbolico è la rottura di un ... Li ha incontrati al fronte,come i soldati dell'esercito. Nella Wagner la maggior parte sono ...

Steinmann: "Così funziona il potere in Russia". Perché Putin è in ... TGLA7