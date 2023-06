Dopo loche ha provocato lo stop all'approvazione delle conclusioni del vertice Ue sulla migrazione, i 27 hanno concordato di tornare a parlarne nella seconda giornata di lavori. Oltre che di ...Il romanzo della terza rata del Pnrr si arricchisce di un nuovo capitolo: per uscire dallo... I grandi temi di attualitàdispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall'Italia e ...Il simpatico personaggio in questione, dopo aver parcheggiato la sua vettura su unoper ... - Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard , ma anchesocial come Facebook , ...

Stallo sui migranti: cosa sta succedendo al Consiglio europeo ilGiornale.it

Il vertice a Bruxelles: i due leader sovranisti Morawiecki e Orban si oppongono alla solidarietà obbligatoria. Il premier ungherese: 'E' guerra sulla migrazione, lottiamo per la libertà'. Il dibattito ...Prende quota l'ipotesi di una dichiarazione di Michel anziché conclusioni. Colazione di lavoro Meloni, Macron, Scholz, Morawiecki e altri sulla capacità di ...