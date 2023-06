Stadio Franchi | il Comune di Firenze fa ricorso al Tar contro il decreto che taglia i fondi

Dopo essere diventato un caso diplomatico tra l' Italia e l' Unione europea , ora loArtemiofinisce davanti al Tar del Lazio. Il Comune di Firenze infatti ha depositato il ricorso contro il decreto che taglia i 55 milioni di euro , sui 200 totali necessari per i lavori ...Nelle argomentazioni del ricorso si fa riferimento al fatto che "la proposta di intervento è stata dichiarata ammissibile dal ministero dell'Interno che non ha posto alcun rilievo"...di Firenze ha presentato il ricorso al Tar del Lazio per annullare il decreto dei Ministri di Interno ed Economia che hanno escluso dai fondi del PNRR il progetto del restyling dello, ...

Lavori allo stadio Franchi: nessuna offerta. Il Comune attiva una nuova procedura per rispettare i tempi Fiorentina.it

Questa mattina il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha rivolto un appello al Comune per non andare allo scontro con il Governo attraverso una causa ma di cercare un punto di incontro. Secondo quanto.