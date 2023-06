Stadio Franchi fuori dal Pnrr | il Comune di Firenze fa ricorso al Tar contro il taglio dei fondi

...di Firenze ha presentato il ricorso al Tar del Lazio per annullare il decreto dei Ministri di Interno ed Economia che hanno escluso dai fondi del PNRR il progetto del restyling dello, ...Scomparsa di Kata, Matteo Renzi si scaglia contro la Procura di Firenze Il senatore stava esprimendo il suo parere sulla riqualificazione dello, in particolar modo per commentare sulla ...E a Firenze si procede così: "Non arretriamo di un centimetro dalla volontà di riqualificare loe restituirlo alla città innovato e al passo coi tempi, riqualificando nel contempo un ...

Lavori allo stadio Franchi: nessuna offerta. Il Comune attiva una nuova procedura per rispettare i tempi Fiorentina.it

Questa mattina il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha rivolto un appello al Comune per non andare allo scontro con il Governo attraverso una causa ma di cercare un punto di incontro. Secondo quanto.Il Comune di Firenze ha depositato il ricorso al Tar del Lazio contro il decreto che taglia i 55 milioni di euro, sui 200 totali necessari per i lavori dello stadio Artemio Franchi. Nelle argomentazio ...