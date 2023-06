St Charles Square è il nuovo singolo dei Blur da The Ballad Of Darren testo e traduzione

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo The Narcissist, ildeiè St, un timido ritorno ai fasti del brit pop che anticipa il prossimo album in uscita di Damon Albarn e soci. La band britannica, infatti, sta già riprendendo il suo posto in questo 2023 ricco di novità dall’oltremanica (ricordiamo che questo è anche l’anno delalbum dei Noel Gallagher’s High Flying Birds, Council Skies). Ilalbum TheOfarriverà il 21 luglio. Con questa nuova anticipazione, come già scritto in apertura, ici fanno ritrovare quel brit-pop ricco di spavalderia anni ’90, senza tralasciare gli accenni beatlesiani ma soprattutto riproponendo le dissonanze che sono tipiche dell’art-pop e dell’art-rock, con ...

I Blur hanno pubblicato il secondo singolo, dopo "The narcissist", tratto dal loro nuovo album intitolato "The ballad of Darren"

Blur share the latest taste of their forthcoming album, The Ballad of Darren. " St Charles Square" is out now. The Ballad of Darren arrives 21 July via Parlophone.