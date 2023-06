Spugna in lavatrice | ti risolve un fastidioso problema senza fatica!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 30 giugno 2023) Se in casa avete animali domestici siete sicuramente alle prese con i peli che lasciano cani e gatti. Questi dolcissimi amici spesso si siedono o si addormentano sui nostri abiti o sulle coperte, lasciando una marea di peli che sono difficili da eliminare completamente. Ovviamente per la loro compagnia ne vale la pena, ma è unche tutti noi vorremmore per poterli tenere al meglio, ma anche per mantenere la casa sempre pulita ed evitare che eventuali ospiti si riempiano di peli sedendosi. Quindi come fare? Esistono alcuni escamotage per eliminare i peli di cani e gatti durante i lavaggi in. Il trucco dell’aceto – versate un bicchiere di aceto bianco nel cassettino dell’ammorbidente prima di accendere la, in modo che riesca a raggiungere i vestiti velocemente. In seguito mettete ...