Spalletti | “Napoli è stata la mia università di vita” | poi le bellissime parole sui napoletani

(Di venerdì 30 giugno 2023) Lucianoè tornato a parlare di: belledell’ex tecnico azzurro sulla città e sui tifosi. È passato ormai quasi un mese dal 4 giugno 2023, giorno in cui è terminato il campionato di Serie A e ilha potuto alzare al cielo la Coppa. Uno scudetto stravinto anche grazie alle doti del tecnico Luciano, capace di riportare lo scudetto in città dopo 33 anni dall’ultima volta. L’allenatore toscano ha lasciato il club dopo la vittoria dello scudetto per prendersi un anno di pausa e stare vicino alla famiglia. Un amore per la città che però non è svanito:ha trascorso parte delle sue vacanze estive tra Costiera Amalfitana e isola d’Ischia.parla diQuesta sera, Lucianoè ...

Ecco le sue parole: "La differenza tra Garcia eCon il tecnico di Certaldo c'è un ... Lo farà probabilmente anche col. Garcia prova a coniugare le sue idee con le caratteristiche dei ...è stato consigliato alda Allegri "Questo non lo so... Sarei voluto essere lì di persona, ma oggi ho avuto questo inconveniente da mettere a posto. Ringrazio tutti per questo premio.Notizie Calcio- Lucianoè stato premiato a Pompei in occasione della quarta edizione dell'evento Artis Suavitas, dell'associazione Artis Suavitas Aps. L'ex tecnico azzurro è stato ripreso dalle ...

Spalletti: “A Napoli ho vissuto momenti irripetibili, ecco cosa mi mancherà” CalcioNapoli1926.it

Donato Martucci, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Areanapoli.it per analizzare il momento del club partenopeo in vista del prossimo anno.Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Giancarlo Padovan ha commentato l'arrivo di Giuntoli alla Juventus. "E’ del tutto comprensibile perché il presidente del ...