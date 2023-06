Spalletti | «De Laurentiis può fare il mercato da solo? Lasciamo lavorare la società in tranquillità come ha sempre fatto»

(Di venerdì 30 giugno 2023) Luciano, che ha lasciato, almeno virtualmente Napoli, dopo il concerto dei Coldplay, dopo la vacanza ad Ischia, è tornato a parlare a Pompei dove è presente per la consegna dei Premi Artis Suavitas 2023, in programma questa sera alle ore 21:00, nell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. Prima dell’inizio dell’evento l’ex tecnico del Napoli si è rivolto alla stampa rispondendo ad alcune domande «Si provano belle sensazionia tornare a Napoli. Dopo averla conosciuta nell’intimità, dopo essere entrato dentro il sentimento di Napoli e dei napoletani, ci sonotantissime cose che ti sorprendono e ti lasciano il segno. Diciamo che Napoli è stata per due anni la mia università di vita perché sono io che hoil pieno di cultura e conoscenze nuove a partire dai napoletani stessi. Questo è un ...

