Spagna u21-Svizzera u21 | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sabato 1 luglio 2023, alle ore 21, presso la Superbet Arena di Bucarest, si giocheràu21-u21, match valido per i quarti di finale dei Campionati Europei di categoria. Le Furie Rosse sono decisamente le favorite, ma occhio agli elvetici che proveranno a fare lo sgambetto.U21-U21: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli iberici si presentano a questo appuntamento con i favori del pronostico e come una delle candidate alla vittoria finale. In virtù dei 7 punti hanno conquistato il primo posto nel girone B avanti agli ucraini contro i quali è arrivato l’1-1 nell’ultima partita. Gli elvetici si sono qualificati nel gruppo D con appena 3 punti grazie alla differenza reti migliore rispetto a Italia e Norvegia. Nell’ultima partita sono stati addirittura sconfitti dalla Francia per 4-1 ...

Le probabili formazioni di- Svizzera(4 - 2 - 3 - 1): Tenas; Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Sanchez, Sancet, Sergio Gomez; Abel Ruiz. CT: Santi Denia. ...Fase a eliminazione diretta di EUROQuarti di finale Sabato 1 luglio Georgia " Israele (18:00, Paichadze Stadium, Tbilisi)" Svizzera (21:00, Giuleti Stadium, Bucarest) Domenica 2 luglio ...Prima dell'Italiain questi Europee aveva già diretto Romania -finita col netto successo per 3 - 0 delle furie rosse. Italia - Norvegia, Gnonto chiede il rigore: proteste azzurre. Partita ...

Furia Spagna, altro disastro agli Europei U21 senza Var: è polemica Tuttosport

La partita Spagna - Svizzera di Sabato 1 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i quarti di finale degli Europei Under 21 ...L'Italia under 21 va a casa dopo la sconfitta contro la Norvegia agli Europei di categoria, c'è un episodio arbitrale che ha suscitato le proteste degli azzurrini, contrasto su Gnonto ...