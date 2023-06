Sostenibilità | Castelletti | “Terzo Paradiso dell’Energia unisce Bergamo e Brescia”

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) – “Il lago d’Iseo e Monte Isola diventano, grazie all’installazione “Il”, un punto d’unione – e non più di confine – tra, città legate in modo particolare nel 2023 poiché nominate Capitale della Cultura. La collaborazione tra le due città si esprime anche attraverso questo grande evento culturale, legato alla luce, all’arte ed alla”. Queste le parole della sindaca diLaura, a margine della presentazione dell’evento spin-off di ‘Light is Life – Festa delle Luci A2A’, che a febbraio scorso ha illuminato le città dicon coloratissimi e suggestivi allestimenti luminosi ad opera dell’artista Angelo Bonello. Dall’8 ...