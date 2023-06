Sorteggio italiani Wimbledon 2023 | Jannik Sinner pesca Cerundolo | Musetti nell’ottavo di Djokovic | derby Berrettini-Sonego

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si alzi il sipario. Si è tenuto quest’oggi ildel main draw maschile e femminile di. Dal 3 al 16 luglio, all’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra (Inghilterra), gli occhi degli appassionati di tennis saranno tutti sui campi in erba britannici. In casa Italia, ai nastri di partenza ci saranno, Lorenzo, Matteo, Lorenzo, Marco Cecchinato e Matteo Arnaldi (proveniente dalle qualificazioni). Tra le donne, risponderanno presente Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini (proveniente dalle qualificazioni). Nel tabellone maschile, fari puntati sul serbo Novak, che va a caccia dell’ottava corona, ...

IldegliPARTE ALTA Cecchinato - Jarry (Chi) Berrettini - Sonego Rinaldi - Carballes Baena (Esp) PARTE BASSA Sinner (8) - Cerundolo (Arg) Musetti (14) - Varillas (Per) Il tabellone dei ...Si è tenuto questa mattina i ldei due tabelloni di singolare dell'edizione 2023 di Wimbledon , terzo slam della stagione tennistica. Sono in totale tredici gli azzurri presenti , sei uomini e sette donne dopo la fine ...Sale dunque a sei il numero complessivo degliche parteciperanno al main draw maschile, ... Stamattina alle 11 è in programma il: Djokovic è la testa di serie numero 2, Sinner la ...

Sorteggio italiani Wimbledon 2023: Jannik Sinner pesca Juan Manuel Cerundolo, Musetti nell'ottavo di Djokovic e derby Berrettini-Sonego OA Sport

Era molto atteso ed ora è arrivato: in questi minuti è stato sorteggiato ufficialmente il tabellone maschile di Wimbledon. Da un lato Carlos Alcaraz e dall'altro Novak Djokovic, l'unica cosa certa di ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Jannik Sinner e Lorenzo Musetti dalla parte di Novak Djokovic, subito un derby italiano tra Lorenzo So ...