(Di venerdì 30 giugno 2023) Ildi Corpo d’armata, comandante interregionale Carabinieri “Ogaden”, hato le compagnie Carabinieri died, incontrando i rispettivi comandanti e una rappresentanza di militari delle stazioni da loro dipendenti, nonché dell’Associazione nazionale Carabinieri. Raggiunte le località turistiche con la motovedetta dell’Arma, l’alto ufficiale ha espresso “apprezzamento per i recenti risultati operativi dei reparti, nonché per il costante spirito di sacrificio e la dedizione al servizio dimostrate dai Carabinieri locali, rappresentando un irrinunciabile presidio di legalità in favore dei cittadini e dei numerosi turisti”. Con l’inizio della stagione estiva, ha raccomandato quindi “l’intensificazione dei servizi per prevenire e contrastare ...

Il Generale di Corpo d'Armata Andrea Rispoli, Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden", ha visitato le Compagnie Carabinieri died, incontrando i rispettivi Comandanti e una rappresentanza di militari delle Stazioni da loro dipendenti, nonché dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Raggiunte le importanti ...... rivestiva l'incarico di Sindaco, ha spiegato: 'Siamo in una fase storica in cui esistono opportunità per centrare l'obiettivo di avere una scuola a Piano diin Via Carlo: per ...Il viaggio daa Ischia dura circa un'ora e il porto di arrivo è Ischia Porto. Da Capri : ... L'aliscafo parte da Salerno (Molo Manfredi) e si ferma ad, Positano, Capri e Ischia. L'intero ...

Sorrento e Amalfi, visita del generale Andrea Rispoli - Campania Agenzia ANSA

Comandante Interregionale Carabinieri "Ogaden", ha visitato le Compagnie Carabinieri di Sorrento ed Amalfi, incontrando i rispettivi Comandanti e una rappresentanza di militari delle Stazioni da loro ...Il generale di Corpo d'armata Andrea Rispoli, comandante interregionale Carabinieri "Ogaden", ha visitato le compagnie Carabinieri di Sorrento ed Amalfi, incontrando i rispettivi comandanti e una rapp ...