Sorprendono ladro in casa | lo picchiano | sequestrano e lo usano come poggiapiedi | arrestati

(Di venerdì 30 giugno 2023) A Foggia unè entrato in un appartamento del centro, ma è stato sorpreso dal proprietario che, con l’aiuto di tre suoi amici, lo ha chiuso per alcune ore in una stanza sottoponendolo a sevizie riprese con il cellulare. Un giovane di 26 anni è stato picchiato, minacciato, sequestrato e sottoposto a varie violenze e abusi, prima di essere liberato dalla polizia. Il giovane, pare con problemi legati al consumo di droghe, è rimasto in balia dei quattro amici. Due di loro, di 21 e 26 anni, entrambi con precedenti in materia di stupefacenti ed uno di loro anche per reati contro il patrimonio, sono statiin flagranza da agenti della Squadra Mobile di Foggia con le accuse di sequestro di persona e lesioni personali. Gli altri due sono ricercati. La Polizia è intervenuta dopo la denuncia inoltrata dalla madre del giovane, preoccupata perché non ...

In carcere due giovani di 21 e 24 anni, è caccia ai due complici Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Sorpreso in casa dal proprietario e da tre suoi amici, un giovane è stato picchiato e ...La testimonianza di Max Cremona - AUDIOilnel cortile di casa, lui li minaccia col coltello: bloccato e arrestato Minaccia la commessa e fugge coi soldi, rapina in un negozio di ...La testimonianza di Max Cremona - AUDIOilnel cortile di casa, lui li minaccia col coltello: bloccato e arrestato Minaccia la commessa e fugge coi soldi, rapina in un negozio di ...

Sorprendono ladro in casa, lo picchiano, sequestrano e lo usano ... Fanpage.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il giovane di 26 anni è stato picchiato, minacciato, sequestrato per alcune ore e sottoposto a diverse violenze e abusi prima di essere liberato ...