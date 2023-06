Sorprende un ladro in casa | lo sequestra e lo sevizia Filma tutto col cellulare aiutato da tre amici

(Di venerdì 30 giugno 2023) E' entrato in un appartamento nel centro a Foggia per commettere un furto, ma è stato sorpreso dal proprietario che, con l'aiuto di tre suoi, lo ha chiuso per alcune ore in una stanza ...

Sorprendono ladro in casa, lo picchiano, sequestrano e lo usano ... Fanpage.it

