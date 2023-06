Sophie e Basciano | ecco perché hanno litigato | svelato il motivo

(Di venerdì 30 giugno 2023) TraCodegoni e Alessandro, per fortuna, è tornato il sereno dopo un brutto litigio. La coppia aveva anche smesso di seguirsi sui social allarmando i fan. Tra“spunta” Fatima: chi è il terzo incomodo Ad intervenire sulla questione è intervento Alessandro Rosica (Investigatore Social) che ha tirato in ballo un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Negli ultimi due giorni, numerose testate giornalistiche hanno riportato la notizia di una presunta crisi traCodegoni e Alessandro. Ad allarmare i fan era stata la rimozione reciproca del follow sui social , il che aveva lasciato intendere che tra i due qualcosa non stesse funzionando. Nel ...La storia traCodegoni e AlessandroCodegoni e Alessandrosi sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati. In ...Ma anche Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Achille Lauro,Codegoni, Alessandro, Alberto De Pisis, Elisabetta Gregoraci, Ginevra Lamborghini . Fra i giornalisti Alessandro Sallusti, ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in crisi, la mamma: Quando lei si stanca non la rivedi più Fanpage.it

Sui social sono emersi nuovi retroscena in merito al battibecco avuto nei giorni scorsi da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo aver smesso di seguirsi sui social e dopo che per ore si sono ...Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra proprio sia tornato il sereno, a patto che ci sia stato qualche litigio che li aveva fatti allontanare nei giorni scorsi. I fan dei ...