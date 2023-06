Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | perché hanno litigato? Ecco la verità

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo qualche piccola tensione è tornato il sereno tra: cosa ha innescato tensione nella coppia?tornano ad abbracciarsi con serenità. La coppia di ex gieffini, che poche settimane fa ha messo al mondo la piccola Cèline Blue, ha vissuto qualche giorno di tensione di recente, mandando anche in allarme i tantissimi fan della coppia. A svelare come sono andate le cose è stato l’esperto di gossipRosica, che nel corso di una storia Instagram ha chiarito a tutti come siano andate le cose tra i due. A creare tensione nei futuri sposi sarebbe stata la gelosia della giovane modella: “i Basciagoni avevano? ...