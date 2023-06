Sono 55enne e non ho una ruga sul viso - tutto grazie a un trucco incredibilmente facile che faccio ovunque e in qualsiasi momento

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Una donna canadese ha condiun segreto per ottenere un incarnato giovane senza ricorrere a trattamenti estetici costosi. Kamile Askim, 55 anni, ha pubblicato un video su TikTok in cui mostra il suo metodo per ridurre gli anni dal volto attraverso esercizi facciali. Questo sempliceconsiste nel sollevare le guance con un determinato movimento per due o tre minuti. Kamile consiglia di fare questo esercizio frequentemente per mantenere la pelle e i muscoli tonici. Il video è già diventato virale e ha suscitato reazioni diverse sui social media. Mentre alcuniscettici, altridisposti a provare questa routine per ridurre le rughe del sorriso. Kamile spera di ispirare gli altri a fare esercizi facciali per ridurre i segni dell'invecchiamento. Di cosa parliamo in questo articolo... Un ...