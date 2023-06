Sonno disturbato? Basta monitorarlo da casa con l’esame della polisonnografia

...è stato creato dopo l'Olocausto e a causa di questo sono venute delle idee che hanno... Lei stesso ha detto che la musica è un po' come il: di giorno uno può non sentirne il bisogno, ma ...Tuttavia, ilpuò essereda vari fattori, i quali sono molteplici, tra cui la cervicale. Il dolore al collo può essere causato dalla tensione e dal dolore muscolare , da infortuni ...Avete uno squilibrio del sistema vegetativo indotto da ansia,insufficiente o, cicli circadiani non rispettati. In questi casi in particolare la possibilità di disbiosi è molto alta. ...

Sonno disturbato Basta monitorarlo da casa con l'esame della ... L'Eco di Bergamo

Alla Casa di Cura San Francesco nuove attività di diagnosi e terapia dei disturbi respiratori del sonno. Il dott. Moleri: «È importante indagarne le cause: potrebbe essere il segnale di sindrome da ap ...Tuttavia, quando il sonno è disturbato o insufficiente, si possono verificare alcune conseguenze negative per la salute cardiaca. L’ipertensione e l’apnea notturna Uno dei problemi più comuni ...