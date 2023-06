Sondaggi Tp | Mes | il 51 | 3% degli italiani contrario alla ratifica della riforma del Mes

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 30 giugno 2023) Quasi quattrosu dieci sono a favore di una legalizzazione completacannabis come già avviene in molti stati americani. Secondo il 39,3%, è l’unico modo per regolamentarla e sottrarre il mercato alle mafie. Il 9,3% èlegalizzazione ma è favorevole ad una depenalizzazione che eviti la detenzione e l’ingresso nei circuiti criminali a chi coltiva e vende cannabis. Il 28,8% preferisce lo status quo attuale e considera la cannabis pericolosa mentre deve essere consentita solo quella terapeutica e senza Thc. C’è infine un 19,8% che chiede più controlli e pene più severe contro chi vende e consuma cannabis. È questa una delle evidenze emerse nelo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 27 e il 29 giugno 2023. Fonte: Termometro Politico Il 53,5% ...