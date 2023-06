Sondaggi | il gradimento del governo ai minimi dall’arrivo del Covid Per Ghisleri Forza Italia crolla dopo la morte di Berlusconi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Fratelli d’ormai stabilmente sotto il 30%, Lega equasi appaiate e una forbice di quattro o cinque punti percentuali tra Pd e M5s, a vantaggio del primo. È il quadro che emerge daipubblicati venerdì su Repubblica e La Stampa, realizzati rispettivamente da Demos & Pi di Ilvo Diamanti e da Euromedia Research di Alessandra. Demos stima il partito di Giorgia Meloni al 29% tondo, con un calo di tre decimi rispetto ad aprile: il Carroccio invece è dato all’8% (-0,2%) e Fi al 7,8% (+0,2%). Ildel, inoltre, scende dal 56% al 54%: per trovare un dato più basso bisogna tornare al febbraio 2020, subito prima dello scoppio della pandemia di. Tra le opposizioni il Pd appare il più in forma, con una ...

...4%, mentre Italia Viva è stabile al 2,5%elettorali Tecné, il 53,6% ha fiducia in Giorgia Meloni La piccola riduzione per i partiti della maggioranza si rifletta nella discesa del...... più "rock": inon proriamente entusiasmanti e la crescita di avversari - come Robert ... Secondo il Wsj , Katzenberg deve affrontare grandi sfide, tra cui il basso indice didi Biden,...... ma nei prossimi giorni ci saranno: Commisso chiede 30 milioni). Leggi anche Calciomercato ... Lois Openda riscuote il pienoma il Lens non scende sotto i 50 milioni per il 23enne ...

Sondaggi, il gradimento del governo ai minimi dall’arrivo del Covid Il Fatto Quotidiano

È il quadro che emerge dai sondaggi pubblicati venerdì su Repubblica e La Stampa ... e Fi al 7,8% (+0,2%). Il gradimento del governo, inoltre, scende dal 56% al 54%: per trovare un dato più basso ...Kamala Harris è la vicepresidente più impopolare della storia americana, con il 49% degli elettori che la vede negativamente e solo il 32% che ha una valutazione positiva. È quanto emerge da un sondag ...