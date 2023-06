Sommosse in Francia dopo l’uccisione di Nahel | oltre 800 fermati Macron | “Tenete i ragazzi in casa”

Leggi su tpi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Sono ore di grande tensione inla morte di, l’adolescente ucciso da un agente di polizia a Nanterre. Gli agenti hanno fermato800 persone solo la scorsa notte in seguito ai disordini in tutto il Paese. Circa la metà dei fermi è stata effettuata nella regione di Parigi. Si contano 492 edifici danneggiati, 2.000 veicoli dati alle fiamme e 3.880 roghi, stando alle cifre diffuse dal presidente Emmanuel. L’opzione di instaurare lo stato d’emergenza inper la rivolta delle banlieue non è più esclusa. Le corse di tutti gli autobus e tram saranno interrotte al più tardi alle 21:00 “ogni sera fino a nuovo avviso” nella Ile-de-France, la regione di Parigi epicentro dei disordini in corso nel Paese. Lo ha comunicato l’autorità locale responsabile per ...