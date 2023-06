Solo rinvii | vertice insignificante | Mieli boccia l' Ue Cosa dice su von der Leyen-Meloni

(Di venerdì 30 giugno 2023) La mediazione sul tema migrazione con Polonia e Ungheria tentata dal premier Giorgianon è andata a buon fine. Ma la stessa leader di Fratelli d'Italia, a margine della due giorni dial Consiglio europeo, ha confessato di “non essere mai insoddisfatta di fronte a chi difende i propri confini nazionali”. Anzi, è apparsa piuttosto contenta perché “l'Italia ha svolto un ruolo da protagonista in Europa, imprimendo una svolta” rispetto al passato. Nel corso della trasmissione Otto e Mezzo, andata in onda venerdì 30 giugno su La7, l'ex direttore del Corriere della Sera Paoloha commentato in maniera piuttosto sarcastica le parole del Presidente del Consiglio. “Ho letto anch'io questa dichiarazione e mi sono interrogato se fosse il caso di riaprire il libro di storia per scrivere un capitolo su questo ...

