Solo chi ha una vista di falco può trovare il telefono nell' oceano di sacchetti della spesa in soli 35 secondi

(Di venerdì 30 giugno 2023) Oggi Notizie Sei abile nel riconoscere piccoli dettagli? Un nuovo rompicapo visivo sta mettendo alla prova la tuae rapidità di reazione. Deviilnascosto tra un mare di borsecolorate, il tutto in35. Non sarà facile, ma se sei un appassionato di puzzle, questo è il tuo momento per brillare. Metti alla prova la tua concentrazione e pazienza, e guarda se riesci aila foto dell'articolo. Se non ci riesci, non ti preoccupare, potrebbe essereun po' di esercizio per il tuo cervello. Una volta che hai provato ail, puoi confrontare la tua risposta con la soluzione cerchiata ...

Il 76,5% sono di origine immigrata, il 23,5% italiani; 1 su 4 è monoparentale e quando c'è ungenitore è quasi sempre donna (92,5%). La povertà spesso rende ai ragazzi ancor più difficile ...Perinvece viene sospeso per più di due giorni sono previste attività socialmente utili per ... Le misure Oggi la bocciatura per 5 in condotta avvienein presenza di gravi atti di violenza o ......taglio del cuneo fiscale L'importo in più che il lavoratore riceve in busta paga è imponibile... Come si calcola l'incentivo integrato Taglio cuneo fiscale: peraumenta lo stipendio 4 Maggio ...

Bruscolotti attacca Koulibaly e non solo: “Chi non ama la città è giusto che vada via!” Tutto Napoli

Il Parlamento ha approvato definitivamente il dl Lavoro. Tra le misure più controverse della nuova legge c’è il provvedimento che sostituirà ...E chi l’ha detto che la movida è solo in centro storico Diciotto esercenti di via Cuneo e Piazzale Gorizia, riuniti nell’associazione Notte Fluo, rilanciano per l’ennesima volta la sfida ai colleghi ...