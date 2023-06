SNAI – Wimbledon | il grande favorito è Djokovic | Nole a 1 | 70 Alcaraz subito dietro a 4 | 00 | il trionfo di Sinner a 20

(Di venerdì 30 giugno 2023) (Adnkronos) - Lunedì al via il terzo torneo dello Slam stagionale: il serbo, campione in carica, punta all'ottavo titolo, seguito dal fenomeno spagnolo. Jannik il primo degli Azzurri, Berrettini parte a 66 Milano, 30 giugno 2023 – Novakcontro tutti. È il serbo ilper la vittoria del torneo di, al via lunedì all'All England Club., sulla lavagna, parte da una quota di 1,70, segno dellafiducia da parte dei bookmaker. Alle spalle di, che ha vinto sette volte sull'erba londinese, ecco Carlos: ildello spagnolo si gioca a quattro volte la posta. Poi una voragine: per trovare altri nomi sul tabellone antepost bisogna arrivare alla quota di 20 ...

Manca sempre meno all'inizio di, l'appuntamento più atteso dell'anno per gli appassionati di tennis. Il terzo Grande Slam ... La quota antepost dellaè pari a 1.70. Alle sue spalle c'è lo ...Senza dimenticare tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis cone gli ATP ... dal 29 agosto al 3 settembre , tutti all'IppodromoSan Siro per i FEI Jumping European ...Senza dimenticare tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis cone gli ATP ... dal 29 agosto al 3 settembre , tutti all'IppodromoSan Siro per i FEI Jumping European ...

SNAI – Wimbledon: il grande favorito è Djokovic, Nole a 1,70 ... Adnkronos

Lunedì al via il terzo torneo dello Slam stagionale: il serbo, campione in carica, punta all’ottavo titolo, seguito dal fenomeno spagnolo. Jannik il ...ROMA - Novak Djokovic contro tutti. È il serbo il grande favorito per la vittoria del torneo di Wimbledon, al via lunedì all'All England ...