Smart working | proroghe per lavoratori fragili e genitori di under 14 nel Decreto Lavoro

(Di venerdì 30 giugno 2023) Giovedì 29 giugno con con 154 voti favorevoli e 82 contrari, la Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del(D.L. 4 maggio 2023 numero 48) recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del. Con il via libera di Montecitorio che ha seguito quello di Palazzo Madama, il testo è stato quindi approvato definitivamente. Nel percorso di conversione in legge non sono mancate le novità, tra cui si citano leriguardanti l’accesso alloper determinate categorie di.Ci riferiamo in particolare adi figli14 e soggetti maggiormente esposti al rischio di ...

" E' condivisibile l'impostazione del Ministro Giancarlo Giorgetti tesa a prorogare al 31 dicembre loper i frontalieri . Mercoledì, alla Camera, ho avuto occasione di incontrarlo e di apprezzare il suo impegno a riguardo". Lo afferma Andrea Pellicini, deputato della Repubblica FdI " Ed ...C'è quindi da parte di questa generazione un'attenzione alla possibilità di lavorare serenamente, che in certi casi coincide con la voglia di lavorare in. La vera sfida oggi che abbiamo ...Via libera definitivo al decreto legge Lavoro. Il provvedimento contiene una serie di cambiamenti: dall'addio al Reddito di cittadinanza alla proroga del lavoro agile, dal taglio delle tasse in busta ...

Bonus estate, smart working, contratti a termine, fringe benefit: tutte le misure del decreto Lavoro Corriere della Sera

Riforma del reddito di cittadinanza, taglio del cuneo fiscale a partire da luglio, nuove regole per i contratti a termine, innalzamento del tetto di esenzione e più risorse per i ...Per il deputato FdI “L’obiettivo comune è quello di addivenire ad una regolamentazione definitiva sull’esempio di quanto già stipulato tra Francia e Svizzera“ ...