Slovacchia | via al taglio delle tassazioni Crypto

Leggi su blockworld

(Di venerdì 30 giugno 2023) Il Consiglio nazionale slovacco ha votato per ridurre le tasse sui profitti derivanti dalle vendite di criptovalute e la tassazione sui pagamenti inferiori a $ 2.600. Le aziende non dovranno più pagare le tasse sui proventi derivati dal settoreal di sotto della soglia dei 2.400 euro. Inoltre i cittadini slovacchi non dovranno più versare il 14% all’assicurazione sanitaria attingendo dal proprio reddito crittografico. Le ultime misure fiscali ridurranno il reddito annuo raccolto dal governo di circa 30 milioni di euro, ha affermato mercoledì il ministerofinanze del paese. Inoltre, il governo amplierà il pool di investitori autorizzati a dilettarsi con i prodotti. L’obiettivo è “ridurre l’onere fiscale in relazione alla vendita di valute virtuali, semplificandone così l’uso nella vita di tutti i giorni”, afferma il ...