Silent Land | non esistono confini sicuri recensione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 giugno 2023) Una cosa è certa: nel film, ora nelle sale cinematografiche italiane, non. Manon è un thriller, un horror o un disaster movie e non è neanche un film politico nel senso stretto del termine.è un dramma sulla fine di una relazione amorosa, ma anche tanto più di questo. Nel nuovo e primo film della regista polacca Aga Woszczynska, le colpe e le complicità in un mondo alla deriva si fanno evidenti nella quotidianità di ogni giorno, persino durante una bella vacanze al mare in Italia. Anna e Adam sono una coppia di turisti polacchi in cerca di un piccolo paradiso dove passare una vacanza a base di relax e tuffi in piscina. Scelgono una incantevole isola italiana, con tanto ...