Si uccide in carcere Rosario Curcio | uno dei killer di Lea Garofalo

(Di venerdì 30 giugno 2023) Si è ucciso nella sua cella, ‘ndranghetista che assieme a Carlo Cosco era stato condannato per l'omicidio di Lea, testimone di giustizia, avvenuto il 24 novembre 2009. La donna, simbolo della lotta contro la criminalità organizzata, era stata rapita e uccisa. Il suo corpo fu fatto a pezzi e bruciata nel tentativo di cancellarne le tracce.stava scontando l’ergastolo neldi Opera (Milano). La notizia è stata confermata dai vertici dell'amministrazione penitenziaria e ora sarà aperta un'inchiesta per chiarire l'esatta dinamica del suicidio.

