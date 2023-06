Shock acustico per Pelù | l’annuncio | “Sono costretto a fermarmi” Salta il tour

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 giugno 2023) foto di Francesco CastaldoFIRENZE – “Ragazzaccc miei, non avrei mai voluto farvi questa comunicazione ma a questo punto è inevitabile. Durante una session di registrazione a Milano ho subìto unoforte dalle cuffie. Questa cosa ha acutizzato gli acufeni con i quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il“Estremo” di quest’estate 2023 dovrà essere rimandato di alcuni mesi”. Lo comunica su Facebook Piero, aggiungendo: “giorni molto delicati per me che non ho mai rinunciato a nessun live, anche con le costole rotte dopo i miei stage diving, ma devo affrontare questa nuova realtà ...