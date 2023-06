Shakira | il tradimento di Piqué non va giù La nuova frecciatina nell' ultimo singolo | ' Pensi solo agli affari'

: 'di Piqué scoperto dalla stampa, mio papà era in terapia intensiva' Lewis Hamilton cone Juliana Nalù: il triangolo non lo aveva consideratoe la frecciatina all'...Scoprire unè sempre un brutto colpo, ma saperlo dai giornali mentre tuo padre è in fin di vita è ... Pensavo che non sarei sopravvissuta a tutto quello', ha raccontatoall'edizione ...In una nuova intervista concessa all'edizione spagnola di People ,ha raccontato: " Ho scoperto dalla stampa che ero stata tradita, mentre mio padre William era malato, in terapia intensiva. ...

Shakira non dimentica il tradimento del suo ex, Gerard Piqué, tanto che a distanza di oltre un anno dalla separazione, la cantante colombiana è tornata a parlare di ...La nota star colombiana Shakira ha parlato del bruttissimo momento vissuto con la sua separazione da Piquè, attraverso un'intervista rilasciata in Spagna: "La mia casa stava cadendo a pezzi. Ho scoper ...