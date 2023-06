Shakira è una sirena nel video del nuovo singolo Copa Vacía

(Di venerdì 30 giugno 2023) Dopo Ana Mena anchesi è trasformata in unanelmusicale del suo. Canzone caruccia, che dopo qualche ascolto si apprezza facilmente, anche se per l’estate mi aspettavo qualcosa di più fresco e movimentato. In ogni casoha scelto benissimo il suo Eric… Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Turizo – MTZ (@manuelturizo)@ManuelTurizoMTZ Ya Disponible / Out Now! https://t.co/LKLo2udU5j pic.twitter.com/4wLC2DFWeV —(@) June 30, 2023, Manuel Turizo:, il testo. ¿Lo ves? ...

'Pensai che non sarei sopravvissuta'ha svelato di che si stava ancora riprendendo dalla separazione da Gerard Piqué quando il padre William Mebarak Chadid venne ricoverato in seguito a...Innuova intervista concessa all'edizione spagnola di People ,ha raccontato: " Ho scoperto dalla stampa che ero stata tradita, mentre mio padre William era malato, in terapia intensiva. ...La cantante colombiana rivela di aver saputo dalla stampa che l allora compagno Gerard Piqu avevarelazione con Clara Chia Marti mentre il padre lottava tra la vita e la morte.sferra un nuovo attacco a Gerard Piqu . Intervistata da People en Espa ol, la cantante colombiana ha rivelato ...

Shakira: «Ho scoperto il tradimento di Piqué dai giornali mentre mio padre era in terapia intensiva» Vanity Fair Italia

Shakira torna con una nuova collaborazione nel nuovo singolo estate 2023 Copa Vacia, un brano in collaborazione con Manuel Turizo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...