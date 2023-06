Sfera Ebbasta a Palmanova. In concerto domenica 2 luglio

(Di venerdì 30 giugno 2023) La città patrimonio Unesco dichiama a raccolta i giovani con il primo grandedell’estate. Conosciuto come il trap king, la rockstar del rap, artista da bilioni di ascolti e streaming, sarà, autentico idolo dei giovani, rapper che ha saputo imporsi a livello internazionale, a inaugurare il calendario della rassegna “Estate di Stelle 2023“, con ilin programma, per quello che è anche il suo grande ritorno in Friuli Venezia Giulia a distanza di quattro anni dal suo primo e unicoin regione, tenuto nel 2018 a Lignano Sabbiadoro. Ma veniamo alle informazioni utili alle migliaia di fan che raggiungerannonella giornata di. ...

Parte il 1 luglio a Bergamo con un sold out il Summer Tour di, protagonista di una doppietta di tutto esaurito all'Arena di Verona lo scorso aprile. L'estate lo vede sul palco con 17 date a cielo aperto tra luglio e agosto prodotte da Trident Music ..., scalzato dal una nuova testa di serie, Bon Ton di Drillionaire, Lazza & Blanco feat.& Michelangelo. Guadagnano tre posizioni anche i The Kolors, in quinta posizione con ...Aveva già fatto il remake trap di un grande classico della nostra musica: Italiano di Totò Cutugno . Oggi il rapperscende in campo insieme a Shiva nel nuovo album di Drillionaire omaggiando Cesare Cremonini con il brano 90 Special . La canzone, quinta traccia del disco di Drillionaire uscito ...

Posta la nascita del figlio ma IG la rimuove: la reazione di Sfera Ebbasta irrita le sex worker Radio Deejay

La città patrimonio Unesco di Palmanova chiama a raccolta i giovani con il primo grande concerto dell'estate. Conosciuto come il trap king, la rockstar del rap, artista da bilioni di ascolti e streami ...