Servirà un sacco di soldi per rimediare ai danni alle coltivazioni in Romagna

Alcuni residenti in zona hanno testimoniato di aver visto un giovane trasportare unin un ... L'assassino l'ha colpita al collo, alla schiena e agli arti,l'autopsia per chiarire quale ...Dopo aver chiuso il corpo in un, il sospettato avrebbe cercato, senza riuscirci, di gettarlo ...il referto dell' esame autoptico per esserne a conoscienza. Compito degli inquirenti, ......tra mortalità per cause respiratorie e tumorali in coloro che risiedono nel Sin Valle del" ... nuovo ascensore inclinato e piste ciclopedonali "a venire incontro alle esigenze di tutti i ...

Irma Testa: «Una noce sola nel sacco non fa rumore. Serve la squadra anche nelle vittorie personali» Il Sole 24 ORE